زيوت Elf الفرنسية: لأنّ "الجودة هي الخيار الأوفر"!

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استهلاك أقلّ للوقود، حماية قصوى للمحرّك، صيانة أقلّ... هي الركائز والصفات الأساسية التي تمتاز بها زيوت Elf الفرنسية التي ابتكرت خصّيصاً بهدف تحسين أداء سياراتك ومعداتك.

50 عامًا من الخبرة، جعلت من زيوت Elf نتيجة للتطور المستمرّ والأبحاث المتواصلة في التقنيات الحديثة، ممّا يضمن لك تجربة فريدة، أداء متميّز، عمر أطول للمحرّك، وزيارات أقلّ إلى الكاراج.

*إنّ زيوت Elf متوفّرة على محطات أي بي تي المنتشرة في جميع الأراضي اللبنانية.

كما وتقدّم أي بي تي مجموعة شاملة من منتجات Elf ليس فقط للإستعمال الفردي بل للاستخدام الصناعي أيضاً... حيث تساعدك المواصفات العالية لزيوت Elf على تحسين إنتاجية آلياتك وتطوير قدرتك التنافسية.

* أي بي تي هي الموزّع الحصري لزيوت Elf في لبنان منذ العام 2011. وتعدّ Elf من أشهر وأهمّ العلامات التجارية التي تصنعها شركة Total العالمية. للطلبات والإستفسار:

www.iptgroup.com.lb / info@iptgroup.com.lb / 09- 624111

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