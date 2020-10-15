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أسرار الصحف ليوم الخميس 15 تشرين الأول 2020

15
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البناء

توقعت مصادر ماليّة ظهور مؤشرات خارجيّة إيجابيّة على مستوى التدفقات المالية إلى لبنان في ضوء انطلاق المسار التفاوضي حول الحدود البحرية، وإن لم ينعكس ذلك في أسواق الصرف بسبب تأجيل الاستشارات النيابية أسبوعاً سيشهد تجاذبات سياسيّة محليّة تؤثر على السوق تحول دون ظهور التحسّن.

توقعت مصادر أوروبيّة تصاعد الضغوط الروسية على تركيا لإطلاق منصة وساطة لوقف الحرب بين اذربيجان وأرمينيا لأن قرب الجبهة العسكريّة من حدود الأمن القومي الروسي ومخاطر نقل المسلحين التابعين لتركيا والمنتمين في غالبهم الى تنظيمات متطرفة امر لا تتحمله روسيا على حدودها.

 

الجمهورية
توسعت دائرة الإتهامات بين فريقين سياسيين وتبادل قياديون رسائل أوحت بالتهديد غير المباشر والخيانة الوطنية.

تخوفت مصادر متابعة من لجوء وزارة التربية الى تأجيل موعد الكولوكيوم الأمر الذي سيلحق أضراراً فادحة بأطباء أنهوا دراستهم وارتبطوا بجامعات للتّخصص في الخارج.

 

اللواء

تردّد على نطاق ضيق، أن صدور البيان الثاني حول المفاوضات، صيغ بعد مشاورات على أعلى مستوى بين القيادتين، ولم تستبعد عقد لقاء لهذه الغاية..

أبلغت شخصية نيابية، مخضرمة، أن دورها نجح في إقناع كتلة وازنة بالجنوح إلى تسمية مرشّح «المبادرة الفرنسية» لرئاسة الحكومة..

فهم أن سبب غياب الشخصية الأولى في تيّار حاكم، هو رغبته بعقد لقاء مع قطب مرشّح لمنصب رفيع.

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