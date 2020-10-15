عناوين الصحف ليوم الخميس 15 تشرين الأول 2020

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الاخبار

الليرة «مقطوعة» بأمر من سلامة!

‫تأجيل الاستشارات النيابية: الحريري على خطى مصطفى أديب؟

‫مفاوضات غير مباشرة... بلا صورة: أوّل خلاف «كبير» بين عون وحزب الله

البناء

الوفد اللبنانيّ في الناقورة يجسّد الالتزام بالثوابت الوطنيّة ويؤكد الإطار التقنيّ للتفاوض

تحفظات أمل وحزب الله تقوّي موقع الوفد التفاوضيّ وتكسر حدّة الضغوط تأجيل الاستشارات النيابيّة: الحريري يلوّح بسحب ترشيحه... وباسيل لن نغيّر

الجمهورية

تصفية حسابات تطيح الاستشارات

إطار الترسيم بلا صورة

مفاوضات في المياه العكرة

شرطان لصندوق النقد: الدعم وسعر الصرف

ترامب وبايدن يصعدان المعركة

اللواء

لغز التأجيل: شروط التكليف.. وصلاحيات المفاوضات والتعديل!

موقف للحريري اليوم وباسيل مصر على منعه من العودة إلى السراي.. وصندوق النقد يبحث عن شريك لوقف الإنهيار