قيادة الجيش نعت العميد المتقاعد غسان عبد الصمد

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان "العميد الركن المتقاعد غسان عبد الصمد الذي توفي بتاريخ 13/10/2020.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 14/1/1958 بيروت.

- تطوع في الجيش بتاريخ 4/9/1980، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1982، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/2011.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 15/10/2020 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة عماطور - الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00 في دار البلدة المذكورة ويوارى الثرى في مدافنها.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية تاريخ 18/10/2020 في منزل والد العميد الركن المتقاعد المتوفى الكائن في بلدة عماطور - الشوف".