قيادي مسيحي: تكليف رئيس للحكومة بمن حضر وصفة خراب للبنان

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شدد قيادي بارز في حزب مسيحي على أن ما يتم التخطيط له راهنا على المستوى الحكومي، في غاية الخطورة، وسيؤدي الى فرز طائفي، وسيعيد إحياء الهواجس المسيحية القديمة.

وأشار المصدر الى ان اي فكرة تعتمر بعض الرؤوس بتكليف رئيس للحكومة بمن حضر، والقفز فوق المكون المسيحي وغالبيته النيابية والسياسية والحزبية، هي فكرة خرقاء وجنونية ستشعل الشارع المسيحي، وستمنح الاعذار لكل اشكال الخصام من الكلامي حتى الانفصالي.

وختم المصدر: حذار التحالف الرباعي الطائفي الذي يجري التنظير له لاختيار رئيس حكومة بمن حضر وهو رئيس أمر واقع، الامر الذي نعده الوصفة المثلى لخراب البلد!