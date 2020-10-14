السيناتور الأميركية جاين شاهين: ملتزمون العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي لدعم لبنان وسنتابع مسألة ترسيم الحدود

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أشارت عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور عن ولاية نيو هامبشاير جاين شاهين، خلال لقاء انتخابي للبنانيين الأميركيين من مختلف الولايات الأميركية رعته المحامية اللبنانية الأميركية سيلين عطا الله، إلى أنها "تابعت في الآونة الأخيرة الأوضاع اللبنانية مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتم التأكيد أن الولايات المتحدة ملتزمة العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي من أجل لبنان".



وشددت على "ضرورة حصول إصلاحات في لبنان كي يقدم المجتمع الدولي على دعمه ماليا، ومن بينها التدقيق المالي الحاصل اليوم"، مؤكدة أنها "ستتابع مسألة ترسيم الحدود في لجنة الشؤون الخارجية عبر طرحها الأسئلة والحصول على الإيضاحات من الإدارة الأميركية في شأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل".



وأعربت عن "ثقتها بمساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر الذي سيعمل جاهدا لإنجاح المفاوضات"، معتبرة أن "رؤية المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان منزوعة السلاح سينعكس إيجابا على لبنان وإسرائيل والمنطقة كلها".



ولفتت إلى أن "الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة هي في الحقيقة من يزود المسؤولين في السلطات بما يجب أن يقدموه إلى لبنان"، وقالت: "على الشعب اللبناني أن يقرر مستقبله في حين أن ما علينا القيام به في الولايات المتحدة، هو دفعه في هذا الاتجاه ومعرفة كيف يمكننا إزالة الحواجز التي تعترض طريقه كعقوبات قانون قيصر. وكذلك، أن يحظى الشعب اللبناني على دعمنا ودعم المجتمع الدولي في تغيير حكومته أو تحسين أوضاعه".



وذكرت ب"أنها أحبطت، بالتعاون مع السيناتور جون مكاين، محاولات كثيرة لخفض تمويل واشنطن ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية، وهي المؤسسة الأكثر تقديرا في لبنان".