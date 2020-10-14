التيار التقى وفد المستقبل برئاسة كنعان: ذاهبون بالاصلاح أبعد من المطروح... الحريري: ورقة ماكرون انطلاقة لمرحلة يحتاجها البلد

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التقى أمين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في حضور النائبين سيزار ابي خليل وجورج عطاالله والوزير السابق منصور بطيش، وفدا من "كتلة المستقبل" برئاسة النائبة بهية الحريري ومشاركة النائبين سمير الجسر وهادي حبيش، في مقر "التيار الوطني الحر" في سنتر ميرنا الشالوحي في سن الفيل.



الحريري

عقب اللقاء، قالت النائبة الحريري: "كان لقاؤنا اليوم مع التيار الوطني الحر من ضمن المهمة التي كلفنا بها الرئيس سعد الحريري، والمرتبطة بالبرنامج الموجود في ورقة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والإصلاحات الموجودة فيها والتي وافقت عليها الاطراف التي شاركت في اجتماع قصر الصنوبر".



اضافت: "لمسناه اليوم في خلال نقاشنا، أن التيار الوطني يطمح إلى ما هو أبعد من الورقة الموجودة، ونحن نعتبر أن الورقة تشكل انطلاقا لمرحلة يحتاج إليها البلد بشكل كبير، لان الوضع الذي وصلنا إليه قاس وصعب والناس لم تعد قادرة على تحمل الظروف التي تمر بها".



واكدت الحريري ان "هناك فرصة، وهي من ضمن هذا التفاهم الوطني على برنامج، سيؤدي إلى الخروج من هذه الأزمة القاسية والصعبة ليعود البلد إلى انطلاقة جدية. لغاية اليوم لمسنا التزاما واضحا بالورقة من كل الاطراف التي التقينا بها، ونأمل خيرا مع انطلاق الاستشارات التي ستبدأ غدا والتي ينتظر الجميع نتائجها".



وعن تعامل الرئيس الحريري مع مطالب الكتل، قالت: "لا استطيع الاجابة على هذا الموضوع، لان علينا أن نجتمع لتقويم كل اللقاءات التي قمنا بها ونتخذ الموقف المناسب بالنسبة للغد".



ولفتت الى أن "الإعلام شريك اساسي ونحن نمر بمرحلة دقيقة جدا، وعلينا ألا نتشاطر على بعضنا، ويجب أن نذهب معا إلى عملية انقاذية. وحتى الآن هناك إرادة حقيقية لدى الجميع بغض النظر عن موضوع الغد".



كنعان

ثم تحدث النائب كنعان فقال: "رحبنا بزيارة وفد كتلة المستقبل. وكما تعلمون، فالتواصل والحوار بالنسبة الينا، بمعزل عن العلاقات السياسية، هو اساسي، لا سيما في مرحلة استثنائية كالتي نمر بها اليوم".



واشار الى ان "وفد كتلة المستقبل كان واضحا بأن هذه المشاورات مع الكتل لها علاقة بالاصلاح وببلورة تصور مشترك، بمعزل عن موضوع التكليف غدا، او التأليف بعده، ولا يستبق الاستشارات، ولم نتطرق الى هذا الموضوع في الاجتماع".



واعتبر كنعان أن "المطلوب الانقاذ، وقد اكدنا انه بالنسبة الينا كتكتل وكتيار، فمسألة الاصلاحات اساسية، وليست قضية نلتزم او لا نلتزم بها. فالاصلاحات اساسية، ونتمنى ان تكون كذلك لكل الكتل لولوج المرحلة المقبلة وانقاذ لبنان. وهو ما يتطلب حكومة وتعاونا ووضع الاصلاح كمسألة وطنية فوق الخلافات والتجاذبات. فاذا خسرنا الوطن، فلا السلطة تفيد ولا أي أمر آخر. واذا لم نلتق على انقاذ الوطن، فلا داعي عندها للقيام بأي شيء".



اضاف: "نضع هذا اللقاء، وفي ضوء الملفات التي طرحناها وحاولنا ملامسة تفاصيل مهمة فيها، ونذكر بأن الملفات المطروحة في المبادرة الفرنسية والورقة الاصلاحية، هي من دون استثناء، مطروحة من قبلنا كاساس للحكومة المقبلة، كما لكتلة المستقبل".



وتمنى النائب كنعان، أن "يتم تطوير هذا التعاون على المستوى الوطني بمعزل عن التموضع والآراء السياسية، فمصلحة لبنان يجب ان تكون الهدف من التنافس السياسي، والا يكون مدمرا".



وعن كلام رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بالأمس، قال كنعان: "ملف الحكومة والتكليف والتأليف لم يكن هدف الزيارة، وقد شرحنا ان التفاهم هو المطلوب على مشروع انقاذي، ولدينا اجتماع للتكتل، وسنعلن كل شيء بوقته".