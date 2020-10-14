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أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية"، ان التكتل "لن يسمي الرئيس سعد الحريري في الاستشارات غدا على الرغم من الصداقة، ولا أي شخصية لرئاسة الحكومة".



وقال: "الحريري طبعا صديق لأسباب تاريخية وموضوعية، و"مش طعنة بالضهر" عدم تسميته لرئاسة الحكومة فنحن نمتلك الحرية الكاملة بتسمية من نراه مناسبا".



وقال: "نحن مع المبادرة الفرنسية، ولبنان بأمس الحاجة لحكومة إنقاذ وحكومة مهمة محددة، ونحن في ذكرى 17 تشرين اليوم، والشعب لا يريد أحدا من السياسيين، ولكل هذه الاعتبارات نحن متمسكون بموقفنا بحكومة إنقاذية".