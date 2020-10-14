بيان مشترك للحكومة الأميركية ومكتب كوبيتش عن مفاوضات الترسيم

A + A -

صدر عن حكومة الولايات المتحدة ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيتش البيان التالي:



"اجتمع ممثلون من حكومات كل من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة في 14 تشرين الأول لبدء مناقشات تهدف إلى التوصل إلى إجماع على حدود بحرية مشتركة بين إسرائيل ولبنان.





وتمت المفاوضات بوساطة وتسهيل من قبل الفريق الأميركي، بقيادة مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر والسفير جون ديروشر، واستضافها منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيتش.





وترأس الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الطاقة أودي أديري. وترأس الوفد اللبناني نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش اللبناني العميد بسام ياسين.



وفي خلال هذا الاجتماع الأولي، أجرى الممثلون محادثات مثمرة وأعادوا تأكيد التزامهم بمواصلة المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر".