مؤتمر صحافي لنواب "لبنان القوي" في بيروت حول تداعيات انفجار المرفأ.. صحناوي: "مش مقبول هلقد غياب وتقاعس من قبل الحكومة والبلدية"!

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خلال مؤتمر صحافي لنواب تكتل لبنان القوي في بيروت حول تداعيات انفجار المرفأ، قال النائب نقولا صحناوي "ان 90 % من البيوت مهجورة في بيروت ونحن على ابواب الشتاء فأين المسؤولين واين الحكومة واين البلدية؟ تصريف الاعمال لا ينفي مسؤولية الحكومة"



واضاف "من لا يريد صرف الاموال لا يريد عودة المهجرين الى منازلهم ويريد تثبيت التهجير ودراساتنا تقول ان 300 مليار ليرة لبنانية فقط تؤمن اعادة اعمار 90% من المنازل في المنطقة المنكوبة خلال 6 اسابيع"



وقال صحناوي "اصرينا على وزير المال بتحرير سيولة اضافية ب150 مليار ليرة تضاف الى الاموال التي رصدها رئيس الجمهورية والبلدية تساهم في حل الكارثة الانسانية وتعيد السكان الى بيوتهم"



وختم قائلاً: "مش مقبول هلقد غياب وتقاعس من قبل الحكومة والبلدية.

٨ اسابيع مرأوا على الانفجار ولحدّ هلق بيت واحد ما تصلح من قبل أي جهة رسمية أو حكومية والشتي على الابواب"