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كتلة التنمية والتحرير: سنشارك بالاستشارات ونحذر من رفع الدعم عن السلع الاساسية

14
OCTOBER
2020
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أعلنت كتلة التنمية والتحرير أنّها ستشارك بالاستشارات الملزمة، داعية إلى لتشكيل حكومة انقاذ بأسرع وقت ممكن تراعي التوازن والاختصاص والكفاءة و تعيد بناء الثقة في الدولة ومؤسساتها وثقة الخارج بلبنان وذلك ضمن مندرجات المبادرة الفرنسية بكافة بنودها الاصلاحية والانقاذية.

 

وأكّدت بعد اجتماعها الأسبوعي أنّها ستعلن عن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة كما جرت العادة بعد الانتهاء من اللقاء مع رئيس الجمهورية.

 

وحذرت الكتلة من اي خطوة غير مدروسة باتجاه رفع الدعم عن السلع الاساسية والمواد الحيوية وخصوصًا الدواء والمحروقات والطحين.
ودعت القضاء والسلطات الامنية المختصة الى وضع يدهما على هذا الملف والمبادرة الفورية الى ملاحقة المحتكرين والمتاجرين بوجع الناس ولقمة عيشهم وانزال اقصى العقوبات بحقهم.

 

وفي الاطار المتصل بتفشي جائحة كورونا، دعت الكتلة السلطات المعنية المختصة لا سيما وزارتي الصحة والداخلية الى تحمل مسؤولياتها فوراً وبدون تأخير لجهة التشدد بتنفيذ الاجراءات التي تجنب لبنان ما لا يحمد عقباه.

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