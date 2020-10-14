الرئيس عون استقبل السفير السوري في لبنان. السفير علي: تسهيلات سورية للمحاصيل اللبنانية لتعزيز الاقتصاد

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير سوريا في لبنان السفير علي عبد الكريم علي، وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.

وأوضح السفير علي بعد اللقاء " ان البحث تركز على أهمية التكامل بين البلدين، لاسيما وان ما يصيب سوريا يصيب لبنان والعكس صحيح". وأشار الى ان " الرئة التي يتنفس منها البلدان هي واحدة بحكم الجغرافيا والعلاقات الأخوية" ، لافتا الى "ان الوضع الاقتصادي في لبنان هو موضع متابعة خصوصاً وان سوريا هي جسر للعلاقة بين لبنان والخليج والعراق، ومن المهم التنسيق بين البلدين واستحداث تسهيلات المحاصيل اللبنانية التي تساعد على تطوير الاقتصاد اللبناني".