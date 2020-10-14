الطقس خريفي.. واستعدوا للأمطار!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس ‏غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي وملحوظ في درجات الحرارة خاصة في ‏المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة، كما تتساقط أمطار متفرقة في الفترة الصباحية ويستمر ‏تكون الضباب على المرتفعات. ‏

وجاء في النشرة الاتي:‏

‏- الحالة العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.‏

‏- المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل من 24 الى 32 درجة ‏مئوية في الظل.‏

‏- الطقس المتوقع في لبنان:‏

الأربعاء: قليل الغيوم، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ‏وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل ورياح ناشطة، يتحول الطقس تدريجاً بدءا من الظهر الى ‏غائم جزئياً في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط أمطار كما يتشكل الضباب على المرتفعات.‏

الخميس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي وملحوظ في درجات الحرارة خاصة ‏في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة، كما تتساقط أمطار متفرقة في الفترة الصباحية ‏ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.‏

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ‏والداخلية واستقرارها على الساحل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.‏

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية ‏ومن دون تعديل في المناطق الساحلية والجبلية، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.‏

‏- الحرارة على الساحل من 19 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل ‏من 16 الى 35 درجة.‏

‏- الرياح السطحية: جنوبية - غربية ناشطة أحياناً سرعتها بين 12 و 40 كلم/س.‏

‏- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.‏

‏- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.‏

‏- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.‏

‏-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.‏

‏- ساعة شروق الشمس:06,31 ساعة غروب الشمس: 18,25. ‏