تفاصيل الاجتماع الأول لمفاوضات الترسيم

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تنطلق اليوم الجولة الاولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل في مقر قيادة قوات "اليونيفل" في الناقورة، بوساطة الولايات المتحدة الاميركية ممثّلة بمساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر، الذي وصل الى بيروت مساء أمس، ورعاية الامم المتحدة ممثّلة بمنسّقها الخاص في لبنان يان كوبيتش.



وأكدت مصادر دبلوماسية للـLBCI عن مفاوضات الترسيم أن "الاجتماع الأول بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي سيكون له طابع بروتوكولي واستكشافي ولن يكون فيه بحث في العمق وتبادل بالافكار".



وأشارت المصادر الى أن اللغة المعتمدة في الاجتماع هي اللغة الانكليزية والوفد اللبناني سيتحدث بالعربية مع ترجمة فورية للغة الانكليزية.



وبحسب المصادر نفسها، فإن الوفد الأميركي المشارك في الجولة الأولى من المفاوضات يتألف من 7 أشخاص والوفد اللبناني يتألف من 4 أشخاص وهو فريق التفاوض شكله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئاسة العميد الركن بسام ياسين. أما الوفد الإسرائيلي فيتشكل من 6 أشخاص برئاسة مدير عام وزارة الطاقة، ويتشكل وفد الأمم المتحدة من 3 أشخاص.



كما أفادت المصادر أن "الوفد اللبناني سيصل على متن طوافة عسكرية الى مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة وسيكون هناك محضر للاجتماع وسيحمله الوفد اللبناني الى قصر بعبدا".