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أقامت هيئة نيو انجلاند في الولايات المتحدة الأميركية، قداساً إلهياً عن راحة أنفس شهداء 13 تشرين الأول 1990 وشهداء الجيش اللبناني في كنيسة مار انطونيوس في Lawrence.

اقتصرت المشاركة على مسؤولين الهيئة التنفذية في نيو انجلاند برئاسة السيدة نتالي حمصي وأمينة سرّ المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطية السيدة مرلين سبع كما حضر منسق قطاع الشباب جورج جبيلي ومسؤول الاعلام أندريه جبيلي.

وبناء على تمني وطلب من رئيسة الهيئة في نيو انجلاند السيدة حمصي، وحفاظاً على سلامة المناصرين والمؤيدين من جائحة كورونا، تم نقل القداس مباشرةً عبر صفحة LACD الرسمية على فايسبوك.

في ١٣ تشرين لبنان أثبت حقه بالوجود...٣٠ سنة وثورة الحق مستمرة..

#شهداء_الجيش #الجيش_اللبناني