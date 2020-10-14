قتيل في إشكال فردي تحول إلى اشتباك بالأسلحة الرشاشة

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تطور إشكال فردي ليلا، في الحي التحتاني داخل مخيم عين الحلوة، بين المدعوين و.ب. وح.و. إلى إطلاق نار، سرعان ما تحول إلى اشتباك بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى إصابة ع.ب. إصابة خطرة وتم نقله إلى مستشفى "الهمشري"، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.



وقرابة الثانية عشرة والنصف ليلا، توقف إطلاق النار وساد الهدوء الحذر، اثر اتصالات عاجلة أجريت بين قيادات قوات الامن الوطني والقيادة السياسية الفلسطينية العليا لتطويق تداعيات الاشكال ومعالجته منعا لتطوره، والعمل على تسليم مطلقي النار إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.