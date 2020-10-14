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"4 كلمات" في مفاوضات الناقورة... وأين ستعقد أولى الجلسات؟

14
OCTOBER
2020
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تتجه الانظار عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم الى مقر قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) في الناقورة، حيث ستعقد أولى جلسات المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، استناداً الى ما قال به "الاتفاق الاطار"، برعاية اميركية وأممية وبتسهيلات قدمتها قيادة "اليونيفل" المعزّزة حيث ستكون جلسة سرية بلا أي تغطية اعلامية.

وقالت مصادر تواكب جلسة اليوم لـ"الجمهورية" انّ الاجتماع سيعقد في القاعة التي تشهد الاجتماعات شِبه الدورية للجنة العسكرية الثلاثية التي تجمع ضبّاطاً من الجيش اللبناني والقوات الدولية والجيش الاسرائيلي، وهي القاعة نفسها التي شهدت المفاوضات عام 1996 حيث ولد "تفاهم 26 نيسان"، وهي قاعة داخل مركز للقوة الايطالية في رأس الناقورة.

وعلمت "الجمهورية" انّ اللمسات الأخيرة استُعرِضت في اللقاء الذي تَمّ بين رئيس الجمهورية ميشال عون وممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش، أمس في قصر بعبدا. وبحسب الترتيبات الاخيرة، ستكون هناك أربع كلمات، أوّلها لممثل كوبيتش، والثانية لشينكر، والثالثة لرئيس الوفد اللبناني، والأخيرة لرئيس الوفد الاسرائيلي. قبل أن ينتقل البحث في آلية المفاوضات والتنسيق لترتيب المواعيد اللاحقة، ولن تكون المفاوضات مباشرة بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي.

 

 

الجمهورية
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