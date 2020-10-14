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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت مصادر نيابية أمام رد مصادر رئاسية على اعتراض رئيس الحكومة حول عدم مشاركته بتشكيل الوفد المفاوض لترسيم الحدود عملاً بالمادة 52 وما تضمّنه الردّ من أن تشكيل الوفد والتفاوض لا يتصلان بالمادة 52 طالما لم يتم التوصل الى اتفاق. وتساءلت لماذا اذن رفعت المادة 52 بوجه قيام رئيس المجلس النيابي بمساعٍ مع الوسيط الأميركي لرسم إطار التفاوض وهو اقل بكثير من تشكيل وفد يفاوض الإسرائيليين.

 


كواليس
توقفت مصادر خليجية امام مواقف الرئيس السوري ووزارة الخارجية السورية من دعوات التطبيع وتجديد سورية موقفها السابق للحرب التي تعرّضت لها برفض التطبيع العربي واعتباره تفريطاً بالحقوق وربط مستقبل موقف سورية بمصير الجولان المحتل واعتبرت المواقف السورية رفضاً لمقايضة إعادة العلاقات الخليجية مع سورية بتعديل موقف سورية من التطبيع الخليجي الإسرائيلي.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
لا يُخفي قيادي مسيحي بارز أن تكون حركة الرئاسة الأولى، تقع في خلفية معركة تأليف حكومة جديدة..


غمز
لم تتفق فصائل «الحراك» الذي انطلق في 17 ت1، على خطة موحدة لإحياء الذكرى السنوية الأولى، بعد تبدلات الحسابات الداخلية والخارجية لبعض الأطراف.


لغز

نجح حزب بارز في إبعاد شخصية دبلوماسية عن الوفد المفاوض، لحصر المناقشات غير المباشرة «بالتقنية فقط»!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردد أن فريقاً أساسياً طالب الرئيس سعد الحريري بإظهار «موقف ثابت» في ما خص حقيبة سيادية لتحديد الموقف من تكليفه.

 

لاحظت مصادر متابعة أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لم يقفل الباب نهائياً تجاه تكليف الحريري وأبقى الموقف مرهوناً بمقاربته لتشكيلة الحكومة.

 

لفت قيادي في 8 آذار إلى أنّ عدم إصدار «حزب الله» بياناً رسمياً يعترض فيه على تشكيلة الوفد التفاوضي مع إسرائيل، دليل على أنه «مستمر بتسهيل مهمة المفاوضات الحدودية».

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