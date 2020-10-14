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جعجع لوفد "المستقبل": لن نغطّي هذه الأكثرية

14
OCTOBER
2020
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نداء الوطن: جال وفد كتلة "المستقبل" أمس على القيادات السياسية لسماع تعهدات قاطعة بالسير بورقة الإصلاح الفرنسية ربطاً بمبادرة الحريري الحكومية.

 

وفي حين تشي الأجواء المحيطة بهذه المبادرة أنّ درب التكليف سالك، توحي المؤشرات السياسية الأولية أنّ طريق التأليف لا تزال مفخخة بالعراقيل والعقبات نفسها التي لطالما شكلت صاعقاً تفجيرياً في الملف الحكومي عبر العودة إلى سياسة وضع عربة الشروط التحاصصية والاستيزارية أمام حصان التكليف والتأليف.

 

وتأسيساً على ذلك، فإنّ تكليف الحريري من عدمه سيبقى رهناً بما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات ومعطيات، وفي طليعتها مسألة الإبقاء على موعد الاستشارات النيابية غداً أو إرجائه إلى وقت لاحق، لما سيكون لذلك من انعكاس مفصلي على اندفاعة الحريري باتجاه تشكيل الحكومة العتيدة.

 

أما على مستوى نتائج جولة وفد "المستقبل"، فإنّ محطتها الأبرز كانت ليلاً في معراب لا سيما بعدما خيّم الفتور على العلاقة بين الجانبين. غير أنّ مصادر المجتمعين أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ الاجتماع كان "ودياً" بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والوفد الذي ترأسته النائب بهية الحريري، فكانت خلاصته تأكيد "الاتفاق على الخطوط العريضة والاختلاف على التطبيق"، مع التشديد على كون "الطرفين متفقين على المستوى الاستراتيجي وبالتالي لا يجب تظهير المواضيع الخلافية باعتبارها هي المعيار الأساس في العلاقة بينهما".

 

وإذ لفتت إلى أنّ مسألة تكليف الحريري لم تُطرح خلال الاجتماع، إنما تركزت مهمة الوفد على سؤال مركزي يتصل بالنظرة إلى المهمة الإصلاحية المرتقبة من الحكومة المقبلة، نقلت المصادر أنّ جعجع جدد تأييده المبادرة الفرنسية مقابل تحميله الفريق الآخر مسؤولية إجهاض "قوة الدفع الاستثنائية" التي كانت تتمتع بها إبان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت وتكليف السفير مصطفى أديب تشكيل حكومة الاختصاصيين، كاشفةً أنّ رئيس "القوات" أعرب عن موقفه الرافض لإعادة التجربة ذاتها مع العهد العوني والثنائي الشيعي قائلاً: "جربناهم وما وصلنا لمحل ومش مستعدين نغطي حكومة في ظل هذه الأكثرية"، وسأل: "لماذا علينا التنازل وأين الجريمة في الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة؟".

نداء الوطن
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