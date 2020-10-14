living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المتبقّي في العناية الفائقة 10 أسرّة فقط؟

14
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: قبل أيام، «سحبت» غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، من تقاريرها اليومية، الأرقام المتعلّقة بنسب إشغال الأسرّة المخصصة لمرضى «كوفيد 19»، بعدما «دأبت» في الأسابيع المنصرمة على ذكر أعداد الأسرّة الشاغرة يومياً.


وأمس، أعلن محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر أنه لم يعد هناك أي جهاز تنفس شاغر في أي من مُستشفيات المنطقة، وأن عدد الأسرّة الشاغرة في أقسام الكورونا في هذه المحافظة الشاسعة، يقل عن 23، «رغم أن عدد الإصابات في المحافظة أقل من مناطق أخرى»، محذّراً من أن «الوضع خطير ولن تكون إجراءاتنا كافية إن لم يلتزم المواطنون بتدابير الوقاية».


قبل ذلك، كان مدير مُستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض قد أعلن أنه من أصل 200 سرير للعناية الفائقة المخصصة لمرضى كورونا، هناك فقط 30 سريراً شاغراً، لافتاً إلى «أننا وصلنا إلى حدّ مُقلق من القدرة الاستيعابية التي لامست في بعض المُستشفيات الـ90%».


ورغم أن أسرّة الكورونا ليست نفسها أسرة العناية الفائقة المخصّصة لبقية الأمراض، «إلّا أن بدء موسم الإنفلونزا سيزيد من الضغط عليها لتصل الطاقة الاستيعابية إلى الذروة ونكون عندها دخلنا المرحلة الأسوأ»، على حدّ تعبير الأبيض.


يأتي ذلك فيما لا يزال عدّاد كورونا يحلّق عالياً، إذ أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 1245 إصابة جديدة (1240 مُقيماً وخمسة وافدين)، 21 منها في القطاع الصحي (عدد المُصابين العاملين في القطاع 1219 شخصاً)، فيما سُجّلت 13 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 479 شخصاً.
وكنتيجة طبيعية، ارتفعت أعداد المُقيمين المُصابين في غرف العناية الفائقة إلى 190 شخصاً. وإذا ما كانت أرقام الأبيض دقيقة، فإنّ هذا الواقع يعني عملياً أن عشرة أسرّة عناية فائقة مخصصة لمرضى كورونا فقط في لبنان لا تزال شاغرة!


نقابة مُستوردي المستلزمات: لا نقص في أجهزة التنفس

ما العمل إذاً؟ لدى المعنيين في وزارة الصحة، ومن ورائهم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إجابة شبه موحدة مفادها «العمل على تجهيز المزيد من المُستشفيات والأسرة والإنفاق من أموال الهبات المخصصة من الجهات المانحة لمواجهة الوباء»، فيما يُدرك العارفون أن النهج «الثابت» في المشهد الوبائي الأبرز كان منذ اندلاع الأزمة، هو «اللا خطة»، حيث يتم تطبيق الإجراءات «بالمفرّق» وببطء شديد. وإلى حين اعتماد اللقاح المرتقب نهاية العام الجاري أو مطلع العام المُقبل، على ما وعدت به مُنظّمة الصحة العالمية، تزداد الحاجة إلى تغيير ذلك النهج واعتماد خطة طارئة تبدأ بتفنيد الإمكانات اللوجستية الحالية المتوفرة لمواجهة الفيروس، وبمصارحة المُقيمين بمدى خطورة الواقع المُقلق الذي وصلت البلاد إليه، علّه يكون وسيلةً لتحقيق الالتزام والاحتواء المطلوبين.


الى ذلك، أكدت نقابة مُستوردي المستلزمات الطبية أن لا نقص في أجهزة التنفس، «وهي موجودة ومتوفرة لدى الشركات ولدى وزارة الصحة» بحسب رئيسة النقابة سلمى عاصي. وإذا صح ذلك، فإن التحدّي يتمثل في ضرورة «إدارة» توزيعها على المُستشفيات التي لا يزال عدد مهم منها غير مُجهّز لاستقبال مرضى كورونا، رغم مُضي أكثر من سبعة أشهر على دخول الفيروس إلى البلاد.


ويبدو الحديث عن مطلب تجهيز المُستشفيات في هذه المرحلة المُتقدّمة التي وصل إليها الواقع الوبائي «هزلياً»، إذ لا تزال أعداد الإصابات اليومية في لبنان مرتفعة جداً، ما يعني حُكماً ارتفاع أعداد المُصابين ممن تستدعي حالتهم الإقامة في المُستشفيات.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout