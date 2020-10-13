هيئة ميدان البريارة-حوش الزراعنة في التيار الوطني الحر قداسا الهي لراحة انفس شهداء ١٣ تشرين‎

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لمناسبة الذكرى الثلاثين للثالث عشر من تشرين ١٩٩٠ ، اقامت هيئة ميدان البريارة-حوش الزراعنة في التيار الوطني الحر قداساً الهياً لراحة انفس الشهداء وللصلاة للمفقودين في كنيسة مار يوحنا عين الدوق .

القداس حضره ممثل هيئة قضاء زحلة في التيار جورج مساعد وعدد من منسقي الهيئات المحلية ومنسقين سابقين ولجنة المتقاعدين في التيار.

وكانت كلمتان لمنسق الهيئة طوني سماحة ولممثل لجنة العسكريين المتقاعدين سليم مفرج شددتا على ضرورة احياء هذه المناسبة كل عام للوقوف عند تضحيات من كانوا في ١٣ تشرين وللاتعاظ من تجارب الماضي ومواجهة كل من يحاول سلبنا سيادتنا وحريتنا واستقلالنا.