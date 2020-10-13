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* مقدمة نشرة أخبار" تلفزيون لبنان"



هل من تأليف حكومي في القريب؟



أربعة معطيات - مستجدات برزت هذا اليوم:



الرابع منها هو القنبلة التي عاجلت الأول هذا المساء، وقد تمثل بما أطلقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين من اقتراح تعديل دستوري أساسه تحديد مهلة شهر للرئيس المكلف تأليف حكومة، كي ينجز التأليف، وإذا لم ينجح يكون اعتذاره مبتوتا"فورا" ، وإعطاء رئيس الجمهورية أيضا" مهلة شهر لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية المكلف تأليف الحكومة.



باسيل وجه انتقادات شديدة وعنيفة لمفهوم أن يكون المكلف هو أساسا" من السياسيين"، فيما يريد تأليف حكومة من غير سياسيين... كما أطلق باسيل انتقادات في اتجاهات أخرى من الخصوم كما الأصدقاء... وبرز أيضا" تشديده وإسهابه في المطالبة الملحة بالإسراع في تطبيق اللامركزية الإدارية.



وأما المعطى الأول الذي عاجله باسيل عكسيا"وناريا" مساء اليوم, فكان قد برز ظهرا"وهو:أجواء تفاؤلية مريحة نابعة من تحرك الرئيس سعد الحريري وجولة موصوفة بالبناءة حتى عصر اليوم ولوفد المستقبل باتجاه التكليف والتأليف الحكوميين.



أجواء تفاؤلية انعكست في حينه هبوطا" في سعر الدولار الى سبعة آلاف وتسعمئة ليرة.



وهنا يكمن السؤال عن مآل الاتصالات وجولة وفد المستقبل، واستطرادا" عن الموعد الذي لا يزال محددا" حتى الآن يوم الخميس المقبل للاستشارات النيابية في قصر بعبدا، لتسمية المكلف التأليف الحكومي.



- المعطى الثاني : تحرك الاتحاد العمالي مع وزير الصحة حول الكورونا وأسعار الأدوية والاستشفاء وإنجازالاتحاد الاستعدادات للتظاهر غدا.



- الملف الثالث: إستعداد فريق التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، وتزوده بتوجيهات رئيس الجمهورية، وصدور بيان عن الاعلام الرئاسي حيال الادعاءات بخرق الرئيس عون للدستور في شأن تألف الوفد.



بداية تفاصيل النشرة نبدأها من مقتطفات من كلمة باسيل التي انتهت في السابعة مساء اليوم في احتفال للتيار الوطني الحر في منطقة قصر بعبدا في الذكرى الثلاثين ل13 تشرين.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أن بي أن"



أبعاد ثلاثية تحكم المشهد اللبناني اليوم تمتد من الملف الحكومي في الداخل إلى معركة الترسيم عند الحدود مرورا بالهم المعيشي المطلبي على مساحة كل بيت وعائلة بل كل الوطن.



في الشان الحكومي إيجابية كانت ولا تزال من قبل الثنائي الوطني تجاه المبادرة الفرنسية على وقع إستكمال الرئيس سعد الحريري مشاوراته.

وبعد زيارة الحريري لكل من بعبدا وعين التينة تابع وفد من المستقبل جولة على القوى السياسية والكتل النيابية قبيل موعد الإستشارات الملزمة المحدد بعد غد الخميس.



على المستوى المعيشي والمطلبي يوم غضب مرتقب غدا دعا إليه الإتحاد العمالي العام ودعمته حركة أمل بما تمثل من صرخة وجع الناس من خلال تحويل مكاتبها المركزية إلى خلية نحل هدفها التصدي لرفع الدعم عن السلع الأساسية وعنوانها العريض الإنحياز إلى قضايا الناس.

وفي هذا الإطار استضاف المكتب العمالي للحركة اليوم إجتماعا طارئا لمسؤولي المكاتب العمالية والنقابية والحزبية لتنسيق الخطوات ودعوة اللبنانيين للمشاركة في يوم الغضب تحت راية الإتحاد العمالي.



وإلى معركة فجر الحدود إبتداء من الغد أيضا للترسيم إستكملت الإستعدادات اللبنانية وسط تأكيدات لرئيس الجمهورية على أن المفاوضات تقنية وأن البحث ينحصر في مسألة الترسيم.

إلا أن المواقف الرافضة لطريقة تشكيل الوفد تواصلت وتوسعت وبعد بيان رئاسة مجلس الوزراء إعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن ما حصل في هذا المجال هو مخالف للمواد الدستورية ذات الصلة وتحديدا المواد 52 و 54 و 60.

وبناء عليه ألم يكن من الأجدى البقاء على الألية الناجحة المعتمدة في إجتماعات الناقورة الثلاثية من ضمن إطار تفاهم نيسان 1996 وحاليا بموجب القرار 1701 وفق ما كان أعلن الرئيس نبيه بري؟.



في المقابل إعتبرت الرئاسة الأولى أن كلام عن خرق رئيس الجمهورية للدستور هو كلام باطل والهدف منه إضعاف الموقف اللبناني في التفاوض وفق ما جاء في بيان المكتب الإعلامي لقصر بعبدا.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون المنار"



كل الطرق اللبنانية صاخبة..



فعلى الطريق الحكومي الذي يلامس خميس الاستشارات، كانت ابرز الاشارات من على طريق بعبدا، حيث رد التيار الوطني الحر على المبادرة الحريرية بسؤال من رئيسه جبران باسيل: هل كلف ماكرون مفوضا ساميا ليكون وصيا على مبادرته؟ وبعده كان الجواب، بان حكومة الاختصاصيين يجب أن تكون من رئيسها الى كل اعضائها.



رد سمعه المستقبل قبل لقائه غدا بالتيار، وسمع شبيهه من الاشتراكي الذي سأل عبر رئيسه وليد جنبلاط ان كان الحريري من السياسيين ام لا ؟ ومن اين سيأتي بوزرائه التكنوكراط ؟ أملائكة سيكونون ام من الفضاء؟

اما فضاء بنشعي فحيا الوفد المستقبلي بتسمية رئيسه سعد الحريري لرئاسة الحكومة. فيما الطريق الى الخميس مليئة غدا باللقاءات والمشاورات.



على طريق مفاوضات الترسيم رسم العدو الصهيوني وفده المطعم بمستشارين وسياسيين، فهل يكون الرد اللبناني بمجابهة محاولة التذاكي الصهيوني بفرض البزة العسكرية خيارا وحيدا لمواجهة الخيارات الصهيونية؟ وهل يعاد تشكيل الوفد ليكون موقفا لبنانيا صارخا بوجه الصهاينة الذين يحاولون تحقيق المكاسب بكل شيء، حتى في شكل المفاوضات؟ ساعات قليلة ستكون كفيلة بكشف الصورة النهائية للوفد اللبناني، على ان يبنى على اساسه الموقف الوطني المناسب.



وعلى طريق الوجع يسير الاتحاد العمالي العام غدا باضراب تحذيري رفضا لرفع الدعم الاستنسابي، الذي احاله حاكم المال عصا بيده، بل سيفا مصلتا على رقاب اللبنانيين، بنكهة سياسية استنسابية، ومع الاتحاد العمالي اتحادات من الموجوعين الباحثين عن دواء ومعهم الصيادلة، وعن المحروقات ومعهم اصحاب المحطات، وعن اللحوم والحبوب والسكر والطحين ومعهم المزارعون.

على ان ما يزرعه اللبنانيون اليوم هو اخطر زرع في عمر وطنهم الواقف امام كل التحديات والعقوبات والحصار الاميركي بل الحرب الاميركية باعتى اسلحتها اي الدولار.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون ال بي سي"



يخوض لبنان غدا مفاوضات مع إسرائيل ، ليست الأولى في تاريخه:



في عهد الرئيس بشارة الخوري خاض المفاوضات التي أدت إلى خط الهدنة عام 1948 .

في عهد الرئيس أمين الجميل خاض مفاوضات أدت إلى اتفاق 17 أيار 1983، عاد الرئيس الجميل والغاه .

في عهد الرئيس إميل لحود إثر الإنسحاب الإسرائيلي عام 2000 والذي أدى إلى الخط الأزرق .

واليوم في عهد الرئيس العماد ميشال عون.



هذه المرة هي مفاوضات ترسيم تولى التفاوض على إطارها رئيس مجلس النواب نبيه بري ، بالتوافق مع حزب الله ، أو على الأقل بعدم اعتراض من حزب الله ... واهمية هذه الخطوة اليوم أن لا اعتراض داخليا عليها ولا تخوين من طرف لطرف ، بل ترقب لما ستؤول إليه ، وهي ستتم برعاية أميركية حيث وصل ديفيد شينكر إلى بيروت ليحضر الجلسة الأولى ، وبرعاية وحضور الامم المتحدة التي تستضيف الجلسات .



توقيت التفاوض وضعه في سياق يجزم كثيرون انه ليس دقيقا، فهو يأتي غداة الإتفاق بين إسرائيل والإمارات وإسرائيل والبحرين والإنفتاح الإسرائيلي على السودان والتطبيع بين إسرائيل والإمارات حيث وصلت أمس إلى مرفأ حيفا أول سفينة شحن إماراتية ، لكن السياق اللبناني مختلف كليا.



لبنان حرص على التشديد على ان التفاوض تقني ولن يؤدي لا إلى معاهدة سلام ولا إلى تطبيع، حتى ان الصورة التذكارية للوفود الأربعة : اللبناني - الاسرائيلي - الأميركي - الأمم المتحدة تم الإتفاق على التقاطها بعد أخذ ورد لم يكن سهلا ، وتمت الموافقة عليها بعد إصرار أميركي .

يأتي حدث التفاوض في أصعب ظروف يمر بها لبنان : سياسيا، وبائيا صحيا ، ماليا واقتصاديا ومعيشيا .



على المستوى السياسي ، وفيما الرئيس سعد الحريري باشر مشاوراته عبر وفد من تيار المستقبل ، شن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هجوما على الحريري فخاطبه قائلا: ليس على علمنا ان الرئيس ماكرون عين مفوضا ساميا ليكون Prefet او مشرفا عاما على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ومدى التزامها بالمبادرة ... من يريد أن يرأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الإختصاصي الأول او "يزيح لاختصاصي" .



باسيل لم يوفر الرئيس ثنائي أمل وحزب الله في انتقاده ، فقال:

موضة جديدة هي اقتناص فرصة التأليف للانقضاض على الدستور باختراع صلاحيات وأعراف جديدة .

أما الهجوم الأكبر فشنه باسيل على الدكتور جعجع، فوصفه بال "المحتلة"، وسأل: شو ممكن تسمي هيك انسان؟ مجرم"؟ لا، بل اكثر.



هكذا، مع ترنح المشاورات قبل استشارات الخميس، بعد القصف السياسي لباسيل على الحريري وثنائي امل حزب الله، كيف ستنطلق مفاوضات الترسيم غدا؟





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزبون الجديد"



جسر التفاوض في الناقورة الأربعاء.. يفتح جسورا إلى استشارات بعبدا يوم الخمس وعلى الدربين كانت المواقف غزيرة اليوم، ومبارزة دستورية بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء مع شق طريق التفاوض الحكومي نحو الحصون السياسية



أول المتفرعات كان إلى بنشعي في زيارة وفد المستقبل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي أعلن مبايعته سعد الحريري رئيسا مكلفا، واستكمل الوفد جولته الى برج حمود قبل ان يبلغ غدا ميرنا الشالوحي حيث مقر التيار، لكن النائب جبران باسيل استقبل الوفد من اليوم وبمواقف ترسم الحدود السياسية قائلا في ذكرى الثالث عشر من تشرين: "يلي بدو يرأس حكومة اختصاصيين لازم يكون هوي الإختصاصي الأول، أو يزيح لإختصاصي، ويلي بدو يرأس حكومة سياسيين، فحقو يفكر اذا كان هوي السياسي الأول، ويلي بيحب يخلط بين الإثنين، بدو يعرف يعمل الخلطة، بس بلا تذاكي وعراضات إعلامية" وترجمة هذه الخلطة التي قدمها باسيل تعني مجددا:



معادلة سعد في الحكومة تساوي جبران في التركيبة وهو إذ دعا الى تعديل دستوري يمنع الشغور في السلطة التنفيذية وصف الدستور "بالنتن" لكن رئيس التيار ورئيس الجمهورية على حد سواء تعايشا مع هذه "النتانة" خمسة عشر عاما بينها أربع سنوات رئاسية.. ولم يطبقا أيا من بنود هذا الدستور لا بل ما زال الرئيس عون يحتكم بتفسير المواد الدستورية الى قاضي الشرع سليم جريصاتي الذي يتفنن في صياغة الأحكام التشريعية ويقرأ على الرئيس تعويذات قانونية هي عبارة عن "طلاسم" سياسية من بيانات التشكيلات القضائية الى المسوغات القانونية في توقيع المراسيم وصولا اليوم الى عمق مسألة ترسيم الحدود والصراع ليس مع إسرائيل.. إنما مع رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية وصلاحياتها في المادة الثانية والخمسين لناحية توقيع المعاهدات وخلاصة رد رئاسة الجمهورية أننا لسنا ذهبين الى توقيع معاهدات.. وكفانا مهاترات في زمن الجد.



الزمن هذا كان معرضا للتأجيل لكن التعقيدات يبدو أنها أزيلت حيث تستعد بلدة الناقورة لاستضافة هذا اللقاء التفاوضي عند التاسعة والنصف من صباح غد وفي الاستعدادات السياسية زيارة من وفد المستقبل هذا المساء لمعراب المدججة منذ ساعات بسلاح نسب اليها اعلاميا وقد ردت القوات اللبنانية على خبر امتلاكها خمسة عشر الف مقاتل وقالت " إذا أردت أن تكذب فأبعد شهودك " ورأت أن هناك محاولة خبيثة لشيطنة القوات وأبلستها من خلال بث هذه الشائعات ولما كانت هذه القضية قد اندلعت في كلام لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع الجديد يوم امس فإن جنبلاط عاد اليوم واكد ان كلامه كان واضحا في المحاور الاساسية مع الجديد وحول اللقاء مع سمير جعجع والتي كانت فيه وجهات النظر متباينة إلا أنه لم يطرح قضية التسلح كما ورد في إحدى الوسائل الإعلامية وإذا كان جنبلاط قد خفف من بند التسلح فإن مجمل مواقفه جاءت على شكل نيترات سياسية طالت السابع من أيار.. إلى الاحتكار.. لكنه ابقى في المقابل على خيط غير مشتعل مع سعد الحريري.. منتظرا المبادرة بإرضائه.. تحت عنوان: تعالوا وفاوضوني.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



إذا كانت الرسالة الوجدانية في الذكرى الثلاثين للثالث عشر من تشرين تعبر عن نفسها بالتزام الوفاء لتضحيات الشهداء والمصابين والمفقودين والمتألمين، فالرسالة السياسية عبر عنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في أول إطلالة عامة له منذ شفائه من وباء كورونا، بعد مشاركته في القداس السنوي الذي أقامه التيار، حيث حدد عناوين المرحلة المقبلة على صعيد النظام السياسي والحكومة، وما بين الإثنين من تدهور اقتصادي ومالي وتعثر في الاصلاح ومحاربة الفساد.



فعلى صعيد النظام، وصف للدستور الحالي بالنتن والعفن، الذي أتانا بالدبابة، واكمل علينا بالفساد و"هلق بدو ينهينا بالجمود والموت البطيء"!، وطرح لتعديل دستوري حول مهل التكليف والتأليف، وسط رفض الفيدرالية والتقسيم مع التمسك باللامركزية الادارية والمالية الموسعة.



أما على صعيد حكومة المهمة، وعشية زيارة وفد من تيار المستقبل لميرنا الشالوحي، في سياق جولته على الكتل، ليس على علمنا ان الرئيس ماكرون عين مفوضا ساميا ليكون PREFET او مشرفا عاما على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ومدى التزامها بالمبادرة، وبكل الأحوال، من يريد أن يرأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الإختصاصي الأول، او "يزيح لاختصاصي"، ومن يريد ترؤس حكومة سياسيين، فحقه ان يفكر اذا كان هو السياسي الأول، ومن يحب ان يخلط بين الإثنين، “بدو يعرف يعمل الخلطة، بس بلا تذاكي وعراضات اعلامية”.



أما في الموضوعين الاقتصادي والمالي، وملف الاصلاح ومحاربة الفساد، فباختصار، "ما فينا نقبل بشخص بعدو عم يقول بعد 30 سنة انو بدو يحافظ على نفس السياسة ونفس الأشخاص ويتوقع نتائج مختلفة عن سرقة أموالنا وودائعنا وسحبها وخطفها للخارج”! وبحسب القول الشهير: “الغبي هو يلي بيعمل نفس الشي مرتين وبنفس الأسلوب وبيتوقع نتائج مختلفة”.



وعلى هامش العناوين السابقة، رسالتان فرعيتان: للقوات اللبنانية، انا بس بدي قول كلمتين: وضع اليد على مجتمعنا بالقوة ممنوع! وماذا يمكن ان نسمي من يقتل مجتمعا بكامله بسبب نزواته وعقده النفسية؟ مجرم؟ لا بل أكثر.



اما للحراك الفوضوي، وليس الصادق الذي نؤيده وندعوه لمواصلة التحرك، فهو يزرع الفوضى ليس فقط بالمجتمع وبالإعلام، بل بالفكر، وهو الاخطر! لكن للأسف "لا ساعد حالو ولا ساعدنا بحربنا على الفساد".



والى جانب مواقف الثالث عشر من تشرين، اشارة الى بدء مفاوضات ترسيم الحدود غدا في الناقورة، على وقع رد رئاسي واضح على الاتهامات والاقاويل والشائعات المتعلقة بتشكيل الوفد اللبناني.