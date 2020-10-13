وفد المستقبل في معراب.. هذا ما نتج عنه

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب بمعراب، وفد "كتلة المستقبل" الذي يضم النواب: بهية الحريري، سمير الجسر وهادي حبيش، مستشارة الرئيس سعد الحريري للشؤون الإقتصادية هازار كركلا، مستشارة النائبة بهية الحريري روبينا أبو زينب وابراهيم الجوهري، في حضور النائبين شوقي الدكاش وزياد الحواط، الوزير السابق ملحم الرياشي ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في الحزب شارل جبور.



وعقب اللقاء الذي دام قرابة الساعة ونصف ساعة، أكدت الحريري أن "طرح الوفد هو نفسه في بنشعي وبرج حمود، والآن في معراب الذي هو موضوع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والإصلاحات التي نتجت منها"، وقالت: "إن جواب جعجع كان واضحا، فهو لا يزال مؤيدا للمبادرة والإصلاحات، وحركتنا تأتي تحت هذا العنوان فقط".



وردا على سؤال عن تصريح النائب جبران باسيل الذي نعى المبادرة التي يقومون بها، قالت: "غدا سنجتمع به، ولا مشكلة".



وعما إذا كان رئيس "القوات" أبلغهم تأييده ترشيح الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، ردت الحريري: "نحن لم نأت إلى هنا من أجل استباق الاستشارات، وقلت لكم هذا الكلام في بنشعي، فنحن أتينا إلى هنا بمهمة محددة تتعلق بالمبادرة والإصلاحات فقط، وحزب "القوات" يؤيد المبادرة والبنود المفصلة، فهم لا يزالون على الموقف نفسه، ونحن لم نأت على ذكر مسألة التكليف لأن هذا ليس الهدف من زيارتنا".



وردا على سؤال عما إذا كان الوفد سيقوم بزيارة رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، قالت الحريري: "نحن قلنا وهو أكد أيضا إن دارته مفتوحة بشكل دائم. ولذا، سنترك هذا الموضوع لوقته".



وختمت الحريري: "نؤيد عدم القطيعة والتواصل ومع احترام حق الاختلاف، إلا أنني أعتقد أن مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا في هذا الزمن الصعب الذي نعيشه تقتضي منا أن نقوم بالتحرك الذي نقوم به اليوم".



وأكدت أن "الاستشارات النيابية الملزمة باقية في موعدها حتى الآن".