توضيح من شركة ألفا عن حريق البوشرية

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صدر عن شركة ألفا البيان الآتي:

اندلع حريق، بعد ظهر اليوم، على سطح مبنى في محلة البوشرية أدى الى تضرر محطة الارسال العائدة الى شركة ألفا، وتوقف الخدمة عن المنطقة التي تتغذى من المحطة.

على الفور، باشرت الفرق الفنية التابعة للشركة رفع الاضرار، تمهيدا لاعادة الخدمة الى طبيعتها في اسرع وقت ممكن.

إذ تعتذر ألفا من المشتركين الذين قد يكونون قد تأثروا بتوقف المحطة نتيجة الحريق، تؤكد أنها تنتظر نتائج التحقيقات لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، مع تشديدها على أنها تلتزم معايير الامان المعتمدة عالميا في تخزين المواد النفطية، ولا سيما نظام ادارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 ونظام ادارة البيئة ISO 14001.



ملاحظة: نرجو استخدام اللوغو الجديد الخاص بالشركة المرفق بهذه الرسالة.