قرار لوزير الصحة بإقفال ثلاث صيدليات

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صدر عن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قرارات بإقفال ثلاث صيدليات بصورة موقتة وفق التالي:

-إقفال صيدلية في منطقة غادير قضاء كسروان، وذلك بناء على برقية واردة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومحاضر التفتيش الصيدلي التي أثبتت أن الصيدلي يقوم بصرف أدوية باهظة الثمن ومدعومة من قبل مصرف لبنان لشخص أجنبي وبكميات كبيرة من دون وصفة طبية موحدة، مخالفا بذلك قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

- إقفال صيدلية في منطقة حوش الرافقة - قضاء بعلبك بناء على محضر التفتيش الذي أثبت قيام الصيدلي ببيع وتخزين أدوية خارج الصيدلية بما يخالف أحكام القانون.

- إقفال صيدلية في منطقة مجدل عنجر في البقاع بناء على محضر التفتيش الصيدلي الذي أثبت عدم التزام الصيدلي المذكرة المتعلقة ببيع أدوية الهرمونات بناء لوصفة طبية موحدة يحتفظ الصيدلي بنسخة عنها.