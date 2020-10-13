العميد مصطفى حمدان: ...نحن معه هون مهما قالوا

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تحدث العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في ذكرى ١٣ تشرين قائلاً:

١٣ تشرين الاول

منافقون كذابون بما فيهم جماعة "اوعا خيك"وجنبلاط و قرنة شهوان قبل ما يعملوها ...

حرضوا و تآمروا وتزحفطوا عند "ابو يعرب" وارسلوا رسائل الاستعداد الكامل ليكونوا البديل..

الزلمي الوحيد الذي حارب وقاتل ولم يتنازل وصادق وتفاهم بشرف هو ميشال عون..

اقرؤوا له ايها العابرون والتجار فعل الندامة..

ونحن على قدرة واقتدار ان نتكلم عن تفاصيل التفاصيل

عن تلك المرحلة، والتحضير لهذا اليوم وادوار الجميع دون وجل او خوف ومن يجرؤ حيث لا يجرؤ الآخرون...

اليوم بكل اعتزاز برئيسنا فخامة العماد ميشال عون ما يقوله عن١٣ تشرين الاول..

فنحن معه هون مهما قالوا ..