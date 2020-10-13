شكوى من بو صعب ضد المجذوب

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تقدم الوزير السابق النائب الياس بو صعب بشكوى قضائية مباشرة، الى جانب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بواسطة وكيله المحامي فوزي عصام مطران، ضد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً، وذلك بجرم القدح والذم والتشهير ونشر أخبار كاذبة وافتراء.

وتأتي هذه الشكوى على خلفية ما ورد على لسان الوزير المجذوب في إحدى حلقات "فليسقط حكم الفاسد" الذي تبثه محطة الجديد، والإخبار الذي تقدم في هذا السياق. وقد أحال القاضي عويدات الشكوى الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لإجراء المقتضى.