حالات ايجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 10 و11 الحالي

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان عن "استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/10/2020، بالإضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت بتاريخ 11/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود عشر (10) حالات إيجابية".
وجاءت نتائج 10/10/2020 كالتالي:
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)
وجاءت نتائج 11/10/2020 كالتالي:
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: شركة MEA رقم 329 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)".