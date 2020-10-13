حالات ايجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 10 و11 الحالي

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان عن "استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/10/2020، بالإضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت بتاريخ 11/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود عشر (10) حالات إيجابية".

وجاءت نتائج 10/10/2020 كالتالي:

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 11/10/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 329 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)".