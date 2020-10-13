انطوان قسطنطين: على المحيطين بالحريري أن يفكروا أبعد وسننتظر ما سيُطرح عليه ونبني على الشيء مقتضاه

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كشف مستشار رئيس تكتل "لبنان القوي"، انطوان قسطنطين للـLBCI ان "ما يقوم به الحريري من موقعه النيابي والتمثيلي هو عملية تشاور سياسي لا علاقة له بالمسار الدستوري لتشكيل الحكومة وهو لا يختلف عما كان يقوم به الرئيس عون."



واعلن ان على المحيطين بالحريري أن يفكروا أبعد ولا يمكن تصوير المسألة بأسلوب "أنا المنتظر" وسننتظر ما سيُطرح عليه ونبني على الشيء مقتضاه".



وقال ان المبادرة الفرنسية مكتوبة باللغة الفرنسية ومترجمة باللغة العربية وتفصيل النقاش مكتوب، مضيفًا اننا امام ازمة متراكمة وامام انهيار معنوي اصاب الللبنانين نتيجة انفجار المرفأ.



وعن مفاوضات الترسيم، قال قسطنطين ان "ما يعنينا أن يؤمن لبنان حقوقه في الارض وفي الثروات."



واعتبر ان "التدقيق التشريحي إن لم يصل الى الخواتيم المطلوبة فيكون هناك مؤامرة وعندها على الناس أن تنزل الى الشارع ونؤيد الـ forensic audit في كل الوزارات".



ولفت الى اننا "مع لبنان بالدرجة الاولى ومع الصداقات مع الدول ونحترم سيادة كل دولة على ارضها والمملكة العربية السعودية يربطنا بها الانتماء الى الجامعة".