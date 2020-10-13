إصابات جديدة للكورونا في زغرتا

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أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 9 حالات ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

-زغرتا: 1

-داريا: 1

-الجديدة: 1

-مجدليا: 1

-كفردلاقوس: 1

-كفرشخنا: 1

-كفرحاتا: 1

-ارده: 1

-اصنون: 1

وتجدد الخلية "وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، مناشدة المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل.