هيئة كولكو مونتريال تقيم قداساً إحياءً لذكرى 13 تشرين 1990

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أحيت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر ذكرى ١٣ تشرين ١٩٩٠ ، بإقامة قداس على نية شهداء الجيش اللبناني والمدنيين الذين سقطوا دفاعاً عن كرامة لبنان . إحتفل بالذبيحة الالهية سيادة المطران بول مروان تابت وعاونه الاب شربل جعجع .

اختصر الحضور على مشاركة منسق الهيئة انطوان مناسا والهيئة التنفيذية ومسؤولي اللجان ، وذلك التزاماً بالقوانين المفروضة من قبل حكومة كيبيك والتي حددت المشاركة في الاماكن الدينية ب ٢٥ شخصاً . اختتم القداس بصورة جماعية مع سيادة المطران من ثمّ القى المنسق انطوان مناسا كلمةً تحدّث فيها عن معاني هذه الذكرى الخالدة في ضمائر الشرفاء .