١٨ عاماً والـ tayyar.org يناضل! (د.سيلا فلفلي)

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كانوا جميعاً يحجبون اي خبر فيه اسم الجنرال. وكانوا كلهم يعتمون اعلاميا على الحرية والسيادة والاستقلال منذ نفيه. وكان الهاتف والكاسيت والنشرة والراديو. ثم اتى بصيص امل بهمة شباب مندفع وربما متهور لاطلاق موقع الكتروني كي نتنفس!

وبعيداً عن البيروقراطية وبهمة المناضل وعنفوانه انطلق tayyar.org في ١٣ تشرين الاول ٢٠٠٢ واستمر بالمثابرة والايمان والصبر.

هو قصة نجاح تؤكد مبدأ ثقافة الشغل مقابل سهولة الحكي... وكيف يمكن ان تصل الى القمة فقط بواسطة الطاقات البشرية والارادة الحسنة.

والكل يعلم مدى مساهمة هذا الموقع في امتداد الحالة الحزبية وفي تطوير المنافسة الاعلامية في لبنان.

ولولاه لما كان كثيرون.

حتى مع المؤسسة حافظ على الروحية وهي الاساس.

صحيح ان قصته فيها عذابات كثيرة. أحيانًا من الضنينين بالافضل حتى المبالغة واوقاتاً من هواة العرقلة ودائماً من انصار جلد الذات والتأفف. طبعًا، لا ضير بالنقد العلمي ولا طالما التقط الموقع الافكار النيرة ورحب بها.

اما الخبثاء الذين حاولوا اسكاته مع اجهزة مخابرات او بمال وسخ، لم يعد احد يذكرهم. وهو بقي.

لم ينجح احد في جعله ينزلق الى مهاترات الحقد والشتيمة وبث الكراهية. لم يعتمد يومًا لغة الميليشيات والاعلام الزقاقي. بقي فوق.

وعوداً على بدء، قام مؤخراً طفيليون وهامشيون اسموا انفسهم ثواراً بمحاولة توسيخه بشائعاتهم وفبركاتهم فكان مصيرهم النسيان مجدداً. وبقي نظيفاً.

لم يكن له المال السياسي والهبات والموازنات الضخمة. حافظ على استقلاليته وامتداده خارج النطاق الحزبي الضيق في صيغة فريدة. والاهم انه رغم الازمة العاصفة واختفاء الموارد الاعلانية لم يباع. ولن يرتهن.

ويستمر بارادة المحبين والاصدقاء - دون شرط وبعزيمة فريق العمل. فهو يشبهكم، انتم الأوادم، الجنود المجهولون... الذين يريدون خيراً للوطن ولأهله الطيبين.

ربما لا يعلم كثيرين ان الموقع لا يزال في الطليعة بين منافسيه بعدة شغل وامكانيات لا تقارن ابدا مع من يغدق عليه بالاموال ليل نهار ويريد شراء المراتب.

لكن ذلك لا شيء امام هيبة وجلل الاستشهاد - ذكرى تاريخ انطلاقته. تعلمنا يومها انه لو تآمر وتخاذل العالم كله، نتمسك بالحق. وهل اغلى من دماء من دافع عن الحرية؟

ولو انتصرت الهمجية مساء ١٣ تشرين. ولو ساور البعض الشك ان القصة انتهت يومها... لكن استمرينا ولم يؤخذ توقيعنا.

وموقع tayyar.org سيستمر بدعمكم وثقتكم ومحبتكم واخلاصكم.