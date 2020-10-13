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جنبلاط: لقد سمى نفسه وليس هناك حاجة لأن نذهب إلى بعبدا

13
OCTOBER
2020
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اللواء: قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ان «من الملاحظات ان الأعراف الدستورية تغيرت، وأصبح الآن هناك تكليف ذاتي»، واضاف: قلت لسعد الحريري انه من صالحه ان يسمي رئيساً للحكومة.

 

وقال لـ«الجديد»: «ان المواصفات تتغير، والحريري يقول يريد حكومة اخصائيين دون سياسيين»، سائلاً: «أليس هو سياسي»؟

 

أضاف جنبلاط: الفرنسيون وصلوا إلى مأزق لأنه يبدو ان الحريري اعترض على ايلاء المالية للشيعة، واتصلت بالحريري، وكان الاتصال غير ودي، لكن لم أقل له بإعطاء المالية للشيعة إلى أبد الآبدين.

 

وأشار إلى ان ح ز ب الله وحركة أمل سيسمون شخصيات لديها انتساب سياسي، مضيفاً: الحريري زار عون، وقد يكون قال له الأخير بدك تشوف خاطر جبران..

 

ورفض جنبلاط تسمية الحريري، وقال: لقد سمى نفسه، وليس هناك حاجة لأن نذهب إلى بعبدا، ومن الممكن ان يكون هناك صفقة مع جبران والثنائي، واضاف: لقد رفضت ان استقبل وفد كتلة المستقبل لأن ليس هكذا يعامل وليد جنبلاط..

 

وعن محاولة إلغائه قال جنبلاط: «أتكلّم من منطلق وطني وأسأل: هل المالية والداخلية من الوزارات المُحرّمة على الدروز؟ لقد استلمنا وزارة الصحة فهل فشلنا فيها؟ هل يحق لنا التسمية؟ أسمّي بلال عبدالله وزيراً للصحة أو وليد عمّار، ما المشكلة؟ هل لأنّنا أقلية؟».

 

وقال جنبلاط: «لقد افتعلت 7 ايار وهناك من حمّسني على ذلك وحينها السيد ح س ن ن ص ر الله توجّه لي بكلام قاس، مؤكدًا أن ح ز ب الله لا يزال قويًا».

 

ورأى أنه لا بدّ من رفع الدعم عن البنزين وفي الوقت نفسه تعزيز النقل العام مع تأمين بطاقات للبنزين المدعوم، متمنيًا من ح زب الله أن يساعد الجيش وقوى الأمن على وقف التهريب، إذ لا يمكن دعم سوريا على حساب الشعب اللبناني.

 

واكد ردا على سؤال أنه استقدم أمواله من الخارج إلى لبنان وليس العكس وقال: «لست شريكًا في أي مصرف».

اللواء
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