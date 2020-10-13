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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020

13
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 الأخبار: المافيا تمنع الدواء

عون تراجع عن مشاركة شقير في مفاوضات الترسيم... وأسئلة حول وجود شباط ومسيحي: رئاسة الحكومة تنزع الشرعية عن وفد لبنان

جعجع لجنبلاط: لديّ 15 ألف مقاتل ومستعد لمواجهة حزب الله

 

 

 

الديار: «إشتباك» دستوري يضعف لبنان عشية التفاوض: لماذا الإصرار على «تفخيخ» الوفد ؟
الحريري يبدأ تأليف الحكومة قبل التكليف «ورسالة» اعتراض سعودية عبر جنبلاط
باريس غائبة وتتريث في التدخل المباشر حكوميا وانتقاد فرنسي «للنفاق» الاميركي

 

 

 

 

اللواء: الحريري يباشر جولة «إنقاذ المبادرة».. وجنبلاط ينتفض ويرفض لقاء وفد المستقبل
رئاسة الحكومة تعترض على استبعادها عن تشكيل الوفد المفاوض.. والعودة إلى المدارس «نص بنص»

 

 

 


نداء الوطن: جنبلاط يقفل الباب في وجه "المستقبل": أين حصّة الدروز؟
الحريري "مكلّفاً"... مع وقف التنفيذ!

 

 

 


البناء: جنبلاط يرفض الخضوع للفحص ويطلب حصّة وزاريّة طالما الحكومة برئاسة سياسيّ / السراي تعتبر تسمية الوفد المفاوض من بعبدا دون تشاور وفق المادة 52 مخالفة للدستور
الحريري والتكليف الذاتي: نتيجة إيجابيّة لفحوصات «المبادرة الفرنسيّة» في بعبدا وعين التينة

 

 

 

النهار: غموض واسع يلف تحرك الحريري وجنبلاط يهاجمه

 

 



الجمهورية: خميس الاستشارات: الحريري بتقدم

إقفال مناطق وفتح مدارس

 

 

 


the daily star: Berri to Hariri: We still back French initiative

 

 

 


l'orient le jour: Un compromis se dessine avec Hariri

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