عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020

الأخبار: المافيا تمنع الدواء
عون تراجع عن مشاركة شقير في مفاوضات الترسيم... وأسئلة حول وجود شباط ومسيحي: رئاسة الحكومة تنزع الشرعية عن وفد لبنان
جعجع لجنبلاط: لديّ 15 ألف مقاتل ومستعد لمواجهة حزب الله
الديار: «إشتباك» دستوري يضعف لبنان عشية التفاوض: لماذا الإصرار على «تفخيخ» الوفد ؟
الحريري يبدأ تأليف الحكومة قبل التكليف «ورسالة» اعتراض سعودية عبر جنبلاط
باريس غائبة وتتريث في التدخل المباشر حكوميا وانتقاد فرنسي «للنفاق» الاميركي
اللواء: الحريري يباشر جولة «إنقاذ المبادرة».. وجنبلاط ينتفض ويرفض لقاء وفد المستقبل
رئاسة الحكومة تعترض على استبعادها عن تشكيل الوفد المفاوض.. والعودة إلى المدارس «نص بنص»
نداء الوطن: جنبلاط يقفل الباب في وجه "المستقبل": أين حصّة الدروز؟
الحريري "مكلّفاً"... مع وقف التنفيذ!
البناء: جنبلاط يرفض الخضوع للفحص ويطلب حصّة وزاريّة طالما الحكومة برئاسة سياسيّ / السراي تعتبر تسمية الوفد المفاوض من بعبدا دون تشاور وفق المادة 52 مخالفة للدستور
الحريري والتكليف الذاتي: نتيجة إيجابيّة لفحوصات «المبادرة الفرنسيّة» في بعبدا وعين التينة
النهار: غموض واسع يلف تحرك الحريري وجنبلاط يهاجمه
الجمهورية: خميس الاستشارات: الحريري بتقدم
إقفال مناطق وفتح مدارس
the daily star: Berri to Hariri: We still back French initiative
l'orient le jour: Un compromis se dessine avec Hariri