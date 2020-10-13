أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قال مرجع قانوني إن سحب المادة 52 من الدستور من التداول في إشراف رئيس الجمهورية على المفاوضات واعتماد المادة 49 انطلاقاً من كون رئيس الجمهورية قائداً أعلى للقوات المسلحة يتكفل بإنهاء الخلاف الذي نشأ بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول تسمية الوفد المفاوض.

كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أن تتسع حملات التطوع وجمع التبرعات الأرمنية عالمياً مقابل حملات التطوع التي يديرها الأتراك وسط تنظيم الإخوان المسلمين وأن تشكل معارك ناغورني قره باغ محطة فاصلة في التوازن بين هاتين القوتين على مساحة أوروبا التي لن تكون بمنأى عن التداعيات.





اللواء: أسرار

همس

سمع مسؤول كبير سابق تعهداً من رئيس دولة كبرى بأن مرجعاً كبيراً، ملتزم تماماً بمندرجات مبادرة وقف الانهيار!



غمز

تكاد العزلة تطبق على عدد من الوزراء، قبل تأليف حكومة جديدة، مع أنهم في مرحلة تصريف أعمال، في النطاق الواسع..



لغز

وزير شملته العقوبات الأميركية توارى عن الأنظار، من دون أن يعرف إذا كان كإجراء سياسي أو شخصي!



نداء الوطن: خفايا



تحاول أوساط حزبية الاستفسار عن موعد إطلاق السفيرة الفرنسية الجديدة حركتها تجاه السياسيين لتلمّس وجهة باريس بعد النكسة التي تعرضت لها مبادرة ماكرون.

لا تزال الصورة التذكارية التي طُلب أخذها من قبل الأمم المتحدة لتوثيق لحظة انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، موضع تشاور لبناني وسط تفضيل «حزب الله» عدم تظهير هذه الصورة.

يشكو مزارعون جنوبيون من أنّ أحد نواب منطقتهم يضغط لتسهيل معاملات دعم إستيراد بعض السلع الزراعية من الخارج بدل العمل على تشجيع الزراعات المحلية البديلة.