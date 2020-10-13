المفاوضات الحاسمة بشأن التأليف سيقوم بها الرئيس الحريري

A + A -

نداء الوطن: اليوم، ينطلق وفد كتلة "المستقبل" برئاسة النائب بهية الحريري إلى جانب النائبين سمير الجسر وهادي حبيش في جولة على القيادات السياسية لضمان استعداد مختلف الكتل لتطبيق الورقة الإصلاحية الفرنسية في حال تم تكليف الحريري ترؤس الحكومة.

وأوضحت مصادر الوفد أنّ الجولة تهدف إلى سماع إجابة صريحة وواضحة على سؤال مركزي يتمحور حول "ما إذا كان الجميع لا يزال يؤيد المبادرة الفرنسية بحميع بنودها خصوصاً وأنّ هناك أصواتاً خرجت في الآونة الأخيرة تعلن رفض فرض ضريبة من هنا وتشترط شروطاً معينة في تطبيق إصلاح من هناك"، مشددةً على أنّ "المبادرة الفرنسية يجب أن تكون بمثابة بيان وزاري إصلاحي ومن هنا لا بد من إعادة التأكيد على جميع بنودها"، وأضافت: "هذا هو الهدف الأساس من جولة الوفد أما المفاوضات الحاسمة بشأن التأليف فسيقوم بها الرئيس الحريري شخصياً بعد تكليفه".