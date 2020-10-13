الحريري يبدأ تأليف الحكومة قبل التكليف

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- انقلاب واضح على نظريته السياسية التي كانت تقول انه لا تأليف قبل التكليف

الديار: لا تزال التساؤلات كثيرة حول خلفية مبادرة الرئيس سعد الحريري الذي يطرح نفسه المنقذ في الذكرى السنوية الاولى على انتفاضة 17 تشرين التي اطاحت حكومته، ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، فإن لقاءات الحريري بالامس كانت مجرد عرض من قبله على موافقة القوى على ورقة الرئيس ايمانويل ماكرون الاصلاحية، لم يتحدث بالتفاصيل السياسية، رغبة منه بعدم الاصطدام مبكرا بالعوائق>

وقال انه لاحقا سيتم نقاش شكل الحكومة وكيفية تشكيلها، وحتى مساء امس لا اجوبة حول الاسئلة المصيرية التي سيتم الحصول على اجوبتها لاحقا... وفي اشارة سياسية لافتة اكد الرئيس الاسبق للحكومة نجيب ميقاتي ان حكومة اليوم لن تكون مماثلة لحكومة 2011 التي كان يسيطر عليها ح ز ب الله، وقال لمحطة «الحدث» السعودية «أطلقت مبادرة تكنو - سياسية، لكن مبادرة الحريري نجحت، وأنا أدعمها»...؟!

التأليف قبل التشكيل؟

ففي مشهد «سوريالي»، لم ينتظر الرئيس الحريري تكليفه، وفي انقلاب واضح على نظريته السياسية التي كانت تقول انه لا تأليف قبل التكليف، وبدأ يتصرف كرئيس مكلف، مستبقا موعد الاستشارات النيابية يوم الخميس، باتصالات مع القوى السياسية للاطلاع على موقفها من المبادرة التي يطرحها للتكليف والتأليف، وأساسها المبادرة الفرنسية.

وفي هذا السياق، زار قصر بعبدا وعين التينة حيث اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة لان الأوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من التردي، وشدّد على ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية، فيما كان الرد المسرب عن الرئيس نبيه بري مقتضبا، وخلاصته: «كما كنا... نزال» ازاء المبادرة الفرنسية.

وبعد اللقاء تحدث الحريري وقال ان الرئيس بري موافق وإيجابي جدا بالنسبة للاصلاحات التي تتضمنها الورقة الاقتصادية، وهذا أمر مطمئن بالنسبة إلي، وكان الحريري اكد بعد لقاء عون انه مقتنع بأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب وتقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهرا معدودة، مشددا على انها الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لوقف انهيار البلد وإعادة إعمار بيروت، وأن لا وقت لدينا لإضاعته على المهاترات السياسية.