بالصور - هيئة كولكو - وندسور في التيار الوطني الحر أحيت ذكرى 13 تشرين 1990

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أحيت هيئة كولكو وندسور في التيار الوطني الحر ذكرى 13 تشرين 1990 في قداس الهي اقيم على نية شهداء الجيش اللبناني والمدنيين والرهبان الذين سقطوا على مذبح الوطن دفاعا عن سيادة وحرية واستقلال لبنان .شارك في الذبيحة الالهية منسق عام كولكو كندا فواز بادور ومنسقة كولكو وندسور دومينيك الدويهي سابا مع أعضاء الهيئة وحشد من المؤمنين من أبناء الرعية .أحيا الذبيحة الالهية رئيس دير وكنيسة مار شربل المارونية وندسور الأب طوني فرح والأب ايلي أبو موسى والأب نهرا سيف وكان لللأب أيلي أبو موسى عظة عن "العبد الأمين الحكيم " هكذا هم شهدائنا اليوم الذين نحتفل بتذكارهم، أبطال ولا مرة كانوا يروحوا عالجبهة ويطلعوا ورائهم لانهم كانوا دائما يفكرون أن ما ورائهم أهم بكثير من الأستشهاد ، هو وطن ،هي عائلة عليها أن تكمل الطريق ، هو مشروع ومبادىء ولأجل كل ذالك يذهب كل الشهداء لتقدمة أنفسهم ذبيحة من دون الألتفات الى الوراء.

والرب يسوع حين أخذ قراره أن ينزل على أرضنا ويحمل الصليب لم ينظرالى الوراء ،انما عمل قبضاي وكمل صوب الجلجلة بصمت .أمام هذا الكم الكبير من الحقد واللا غفران لا نستطيع أن نجابه الشر بالشر هذا ما علمنا اياه الرب يسوع على الصليب :"أمام كل هذا الشر الذي نعيشه علينا أن نصمد ".