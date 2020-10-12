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داليا داغر في مقدمة ضروري نحكي: ١٣ تشرين يوم أبلغتنا الدبابات أن الكرامة الوطنية والسيادة ممنوعة!

12
OCTOBER
2020
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لا أذكرُ من ذلك اليوم غيرَ الوجعِ... يحاصِرُنا مِنْ كلِّ مكانٍ.. الوجعُ مِنْ جرْحِ الشهداءِ، جرحِ أهالي الشهداء، جرحِ أولادِ الشهداء، جرحِ الأَسْرى، جرحِ المقابرِ الجماعيَّةِ في وزارةِ الدّفاع، جرحِ وزارةِ الدفاعِ، جرحِ المُصابين، جرحِ الحالِمين بدولةٍ حرَّةٍ سيّدةٍ مستقلَّة، جرحِ السيادةِ، جرحِ الكرامةِ، جرحِ القصْرِ الجمهوريِّ، وجرحِ الجمهوريَّةِ.
13 تشرين يومٌ فاصلٌ بينَ نفقِ الحربِ الأهليَّةِ ونفقِ الوِصايةِ؛ يومَ أبلغَتْنا الدَّباباتُ أنَّ الكرامةَ الوطنيَّةَ ممنوعةٌ والسيادةَ ممنوعةٌ والمؤسساتِ ممنوعة.
ذكرياتٌ بالأسودِ والأبيضِ، من دون أيِّ شكلٍ من أشكالِ الألوان. الألوانُ ممنوعةٌ في ظلِّ صمتٍ رهيبٍ لا يخرقُه إلَّا نحيبُ الأمهاتِ على أبطالِهِنَّ، أبطالِ الجيش، وقد تكاتفتْ دولُ العالمِ برًّا وجَوًّا ودبلوماسيًّا للنَّيْلِ مِنْ مَعْقَلِهِم، فكانَ كلُّ ما كان وخَسِرْنا معركَةً كبيرةً في حرْبٍ أكبر، لكنَّنا لمْ نخسرِ الحربَ.
13 تشرين مناسبةٌ لنتذكَّرَ ونُذكِّرَ مَنْ نحنُ ومِنْ أيْنَ جِئْنا وأَيَّ دربٍ سلَكْنا لنَنْتَصِرَ في المَعْركةِ الثانيةِ والثالثةِ، لكنْ مُخْطِئٌ مَنْ يعتقدُ أنَّ الحربَ انتهتْ، هُم أيضًا قالوا في 31 تشرين قبل أربعِ سنواتٍ: خَسِرْنا معركةً لكنَّنا لمْ نخسرِ الحربَ. الحربُ مستمرَّةٌ؛ بَيْنَ مَنْ يريدُ وطنَهُ مع كرامةٍ وحريَّةٍ وسيادةٍ واستقلالٍ ومَنْ يريدُهُ مِنْ دونِ هذه كلِّها؛ بينَ مَنْ وُلدَ وعاشَ كلَّ حياتِه في قصورِ السلطةِ ومَنْ خرجَ مِنْ رحمِ الثورةِ الشعبيةِ ضدَّ المليشياتِ والفسادِ والتوريثِ والاحتكارِ والإقطاعِ. الحربُ مستمرَّةٌ بين مَنْ يعرفُ قيمةَ ومسؤوليةَ الحريةِ ومَنْ يعتبرُها أَداةً إضافيةً تُستخدَمُ في هذه الحربِ لتَشْويهِ السمعةِ والإساءةِ. الحربُ مستمرةٌ وصدِّقوني هناك مَنْ يفعلُ عبرَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ ما لمْ تفعلْهُ المليشياتُ لجهةِ هَتْكِ الأعراضِ وانتهاكِ الكراماتِ بأبشعِ الوسائلِ وأقذرِها.
لكن، مرةً أُخرى: 13 تشرين مناسبةٌ لـــ نتذكرَ ونذكّرَ مَنْ نحنُ ومِنْ أَيْنَ جِئْنا؛ لــ نتواضعَ، لـــــ نتماسكَ، لنتجاوزَ المعابرَ صوبَ مَنْ يشبهُنا حيثُما كان، لــــــ نركّزَ على الخطرِ الأكبرِ بدلَ تضييعِ الوقتِ في الأخطارِ الجانبيَّةِ، ولنؤكّدَ أنَّنا، كبلدِنا، أصغرُ مِنْ أنْ نقسمَ وأكبرُ مِنْ أنْ نُبتلعَ. ولا أُفشي سرًّا إنْ قلتُ لكُمْ إنَّني كلَّما ضعفْتُ أدخل إلى صفحةِ الفايسبوك الخاصةِ بابنةِ أحدِ شهداءِ 13 تشرين، فأراها وقدْ شقَّتْ طريقَها نحوَ النجاحِ رغمَ كلِّ شيءٍ، تسعدُ بابنتِها كما لم يتسنَّ لوالدِها البطلِ أن يسعدَ بها، فيتجدَّدُ الأملُ والتفاؤلُ رغمَ كلِّ شيء.
في 13 تشرين 2020 تتواصلُ محاولاتُ الاغتيالِ السياسيِّ بوسائلَ افتراضيةٍ أشدَّ فَتْكًا ولُؤْمًا وتكفيرًا مِنَ البنادقِ والدباباتِ والطائراتِ التي فشلتْ في تحقيقِ غايتِها في 13 تشرين 1990، ومع ذلك، نحافظُ على ابتسامتِنا وتماسكِنا، وقد أصبحنا فوق مستوى الأذى، نقاتلُ لحلمٍ استشهدَ في سبيلِهِ أبطالٌ وناضلَ في سبيلِه أبطالٌ؛ لهمُ اليومَ وكلَّ يومٍ كلَّ تقديرٍ وحبٍّ.

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