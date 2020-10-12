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الحريري بعد لقائه بري: موقفه ايجابي بالنسبة لاصلاحات الورقة الاقتصادية للمبادرة الفرنسية وهو أمر مطمئن بالنسبة إلي

12
OCTOBER
2020
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وزع المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري تصريحه بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء اليوم في عين التينة، وقال: "التقيت دولة الرئيس بري وكان اجتماعا إيجابيا، ناقشنا فيه الورقة الاقتصادية والإصلاحية للمبادرة الفرنسية، وكان الرئيس بري واضحا بأنه موافق وإيجابي جدا بالنسبة للاصلاحات التي تتضمنها الورقة الاقتصادية، وهذا أمر مطمئن بالنسبة إلي. أما بالنسبة لوفد كتلة المستقبل الذي سيزور الكتل النيابية، فقد اتفقت مع الرئيس بري على أنه، بما أني التقيت معه ودخلنا في تفاصيل هذا الأمر، فإنه لا داع لأن يزور الوفد كتلة حركة أمل، وسنكتفي بلقائي الرئيس بري، هذا على صعيد الشق الإصلاحي. وغدا، ستكون هناك عدة اجتماعات يجريها وفد الكتلة الذي سأرسله للقاء عدة كتل، وخاصة تلك التي كانت حاضرة في قصر الصنوبر، لمناقشة ورقة الإصلاحات. وحين يكون لدي الجو النهائي لكل هذه الكتل ورأيها بهذا الموضوع، عندها نناقش الأمور الأخرى".

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