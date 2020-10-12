أرادوه انكسارًا فكان انتصارًا (بقلم جومانا ناهض)

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بقلم جومانا ناهض -



تأتي ذكرى ١٣ تشرين هذه السّنة والعالم يتخبّط في جائحة الكورونا ولبنان يعاني ما يعانيه من أزمات خانقة وفساد شرس يهدّد وجوده.

لكنّ ١٣ تشرين يشكّل علامة فارقة في قلب معظم اللّبنانيين، كيف لا وذكريات ذلك التّاريخ مقدّسة بشهادة أبطال قدّموا أرواحهم كي يبقى الوطن.

١٣ تشرين ذكرى القيامة برغم الصّلب، ذاك اليوم الّذي استشرست فيه المعارك فاستبسل بوجهها أبطال بقيادة جنرال عظيم فقُتل خيرة من شبابنا لكنّ دماءهم الّتي روت الأرض أصبحت بخورًا ترتفع رائحته على نيّة الوطن.



١٣ تشرين ومع اشتداد غدر الدّاخل، وخوفًا على شعبه الّذي كان يهدر بأصواته مُطالبًا بالحرّية سلّم القيادة، لكنّه لم يسلّم قلبه وضميره ولم يرهن توقيعه. وانطلق الجنرال المؤسّس بخبطة قدمه الهدّارة على أشواك الخيانة وعلى التّآمر على الوطن وعلى محاولة سجن حرّية الشّعب بعزم وعنفوان. انطلق بمسيرة الإصلاح عن بعد وكان يكفي العونيّون ورقة بيضاء مسيّجة بتوقيعه حتّى يثوروا وما خلقت الثّورة إلّا لهم. بالرّغم من الإبعاد بقي العونيّون على عنادهم وثباتهم ونضالهم. سنوات وعقود مرّت والحالة العونيّة تتجذّر في الأجيال وتتوسّع في الأرض، والمناضلون على نهج قائدهم ومؤسّس تيّارهم الجنرال عون. ذاك الأبيّ الّذي وقف ببذّته المرقّطة في وجه رؤساء العالم كلّهم ولم يستطيعوا مسّه بلعناتهم.



مسيرة ١٣ تشرين لم تتوقّف ولم ولن تنتهي فالجبل لا تزيحه بعض العواصف والشّمس لا يلغيها وجود غيم.



الذّكرى تأتي هذه السّنة ولبنان مزنّر بخطوط نارٍ: نار الخيانة، نار الطّمع،نار الضّمائر المُرتهنة. لكن نضال العونيين أصبح تيّارًا جارفًا بزخم أعمق وصلابة أمتن ولا زلنا نقدّم التّضحيات، وبخاصّة بما يطالنا من شائعات يحاولون تحطيمنا من خلالها، ولكنّهم لا يعرفون أنّهم كلّما حاولوا التّعتيم علينا كشعاع الشّمس ننساب في العتمة.



أرادوها أن تكون ذكرى مؤلمة لكنّنا جعلنا الألم هويّتنا في الحياة نحو قيامة لبنان.