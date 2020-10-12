حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 10 الحالي

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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع (4) حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)".