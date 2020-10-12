إعلامي في ذمة الله .. والسبب كورونا!

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أعلن تقرير لصحيفة "عكاظ" السعودية وفاة الإعلامي السعودي البارز محمد الأهدل بسبب معاناته من المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد. ونعت الصحيفة الراحل الذي كان يعمل لديها في صفحتي "نبض القراء" و"أحوال الناس".



ومما كتبت: " فقدت مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، الزميل الصحفي محمد الأهدل، بعد أن أفنى عمره إبداعاً وتميزاً في الصحافة السعودية حاملاً معه هموم الناس، محتفظاً بنبضهم وبحبهم وبأحلامهم التي ترتفع إلى السماء".



وأضافت: "وترجل الأهدل مودعاً الحياة بهدوء يشبه وداع روحه بعد توقف قلبه، مسكوناً بهموم الناس بين وجع الكتابة ونبض البسطاء، محبّاً للخير والعمل الإنساني، متسماً بأخلاقه الراقية، والعمل بصمت".



المصدر: لها