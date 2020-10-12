وزيرة سابقة رئيسة لمجلس إدارة هذا المصرف

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يسر بنك البحر المتوسط ش.م.ل. إعلامكم بأنه على ضوء انتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف، تم انتخاب السيدة ريا حفار الحسن لتولي رئاسة مجلس الإدارة، كما تم تعيين السيد ميشال عقّاد لتولي الإدارة التنفيذية في المصرف.

ويأتي تعيين كلّ من السيدة الحسن والسيد عقّاد ابتداءً من 9 تشرين الأول 2020 ولمدة ولاية المجلس المنتخب حديثاً التي تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية والتي ستلتئم للنظر في حسابات البنك للسنة المالية 2022.



وتعكس هذه التعيينات التزام بنك البحر المتوسط ومساهميه لضمان إستعداد المصرف لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وسط بيئة تشغيلية صعبة، وذلك من خلال اعتماد وجهة استراتيجية مُتجددة تساهم في تدعيم الميزانية العمومية للبنك.



إن خبرة السيدة الحسن الصلبة في القطاعين المالي والمصرفي، وقدرتها على العمل في الظروف الصعبة، بالإضافة إلى معرفتها العميقة بالبنك ومجموعة بنك البحر المتوسط (كونها تولت منصب عضو مجلس إدارة مستقل لدى البنك ولدى كلّ من مجلس إدارتي بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. والبنك السعودي اللبناني ش.م.ل. منذ عام 2011 )، سيكون لها دوراً فعالاً في توجيه دفّة البنك خلال هذه الأوقات الدقيقة.



كما تتمتّع السيدة الحسن بمسار وخبرة مميزين في مجال المالية العامة والإصلاح الإقتصادي من خلال تعيينها كوزيرة المالية في لبنان (تشرين الثاني 2009 - حزيران 2011) وتوليها لرئاسة هيئة إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس



(أيار 2015- كانون الثاني 2019)، بالإضافة إلى توليها مناصب إستشارية في بداية حياتها المهنية مع رئيسي مجلس وزراء ومع وزير للإقتصاد والتجارة. كما عينت السيدة حسن وزيرة للداخلية والبلديات (كانون الثاني 2019 - كانون الثاني 2020).



السيدة الحسن حائزة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من جامعة جورج واشنطن. وفي سنة 2019، نالت السيدة الحسن دكتوراه فخرية في الآداب الإنسانية من الجامعة اللبنانية الأمريكية ودكتوراه فخرية في إدارة الأعمال من جامعة بيروت العربية.

أما السيد عقّاد فيتمتع بتجربة ناجحة في قطاع الخدمات المالية من خلال توليه مناصب رئيسية في مؤسسات مصرفية إقليمية ودولية بارزة، مثل البنك الأهلي الكويتي (الرئيس التنفيذي للمجموعة، أيار 2014 - نيسان 2020)، بنك الخليج (الرئيس التنفيذي للمجموعة، 2009-2014)، والبنك العربي (مساعد الرئيس التنفيذي، 2006-2009، ومسؤول عن جميع مجالات أعمال البنك العربي على مستوى العالم). وقبل انضمامه إلى البنك العربي، أمضى السيد عقاد أكثر من 27 عامًا في مصرف Citibank، والذي انضم إليه في عام 1979. وكان آخر منصب شغله في مصرف Citibank هو مركز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2001-2006).