ماجد بويز: أصدر القاضي غسان خوري بلاغ بحث وتحر بحق شارل سابا

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غرد المحامي ماجد بويز عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً:

"‏أصدر القاضي غسان خوري بلاغ بحث وتحر بحق شارل سابا في الشكوى المقدمة بحقه من الوزيرة السابقة ندى البستاني، بعدما تغيب دون عذر مقبول عن حضور الجلسة التي كانت مقررة اليوم، وبعدما تمنع عن إبراز اية مستندات تثبت مزاعمه، وبعد ورد جواب البنك السويسري بأن الخبر خديعة ولا أساس له من الصحة".

وفي تغريدة أخرى علّق قائلاً: "‏سبق أن قلت لك أن غداً مهما تأخر فأنه آت حتماً. أتى هذا الغد ولَم يعد لديك من اعذار واهية وكنا نعلم ذلك".

وأضاف: "اليوم ثبت للقضاء وللشعب اللبناني بأسره زيف مزاعمك وضعف ذرائعك. البداية كانت ببلاغ بحث وتحر .... وغداً سيكون لك مصير المزورين. وغدنا غير غدك بالتأكيد".