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أبو زيد: لا يحاولنّ أحدٌ المزايدة على حرص الرئيس في التفاوض على الترسيم وهو لا يقع في افخاخ ولا يقدّم هدايا لأي كان على طبق من فضة

12
OCTOBER
2020
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دعا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد الى عدم المزايدة لا بالشكل ولا بالمضمون على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حرصه على عملية التفاوض مع العدو الاسرائيلي، وأطلق في ذكرى 13 تشرين سلسلة تغريدات جاء فيها"30  سنة مرّت على ذكرى 13 تشرين ‏التي مازالت راسخة في التاريخ والحاضر وستبقى في المستقبل.والعجيب الغريب أننا ونحن على مشارف هذه الذكرى وما تعنيه من تضحيات وشهداء على مذبح الوطن دفاعاً عن القرار الحر والسيادة ورمز الشرعية ، أن البعض لم يتعلّم ولم يأخذ العبرة من صمود الجنرال وعناده بالحق وعدم تفريط بالقضية إذ يحاول التذاكي والمزايدة على فخامة الرئيس في حرصه على عملية التفاوض مع العدو الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية".
 
واضاف أبو زيد" من الضروري تذكير هذا البعض إن نسي أو تناسى  بالعبارة الشهيرة للجنرال عون في عزّ الحصار عليه " يستطيع العالم أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي"...فلا يحاولنّ أحد المزايدة لا بالشكل ولا بالمضمون على من أقسم اليمين للحفاظ على الدستور وكرامة ووحدة البلد، وليعلم البعض أن الرئيس عون كقائد أعلى للقوات المسلّحة يعطي دروساً في الوطنية وفي الشرف والوفاء للسيادة والكرامة الوطنية ولا يقع في أفخاخ لا من هنا ولا من هناك ولا يقدّم هدايا لأي كان على طبق من فضة".
 
وختم" ستبقى ١٣ تشرين في ضميرنا وضمير كل لبناني مخلص وسيبقى شهداؤنا وشهداء الجيش عنواناً للنضال والعنفوان ولن نفرّط بما آمنوا به ونعاهدهم حماية ثرواتنا الوطنية وحدودنا حتى آخر شبر سواء في البرّ أو في البحر".
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