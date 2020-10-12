بيان من وزير المالية..ماذا جاء فيه؟

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، البيان الآتي :



"ردًا على الجدل القائم حول اقتراح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب تخصيص مبلغ مليون ليرة لبنانية لتلامذة القطاع الرسمي والخاص والمعاهد، يهم المكتب الإعلامي أن يوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وبالتالي نطاق مهماتها القانونية ضيق ولا يمكن أن يرتب عليها أي أعباء مالية جديدة.

أضاف، "ثانيًا: إن تقديم المساعدات الطالبية التي تبلغ ما يقارب الألف مليار ليرة لبنانية يحتاج إلى قانون يقره مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي لهذا المبلغ".



وختم، "ثالثًا: إن موافقة الوزير وزني على المساعدات الطالبية أتت نتيجة اللقاء الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناء على طرح الحاكم بتنفيذ آلية الدعم من خلال المصرف المركزي".