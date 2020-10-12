قداس على نية شهداء ١٣ تشرين في مدينة أدمنتون - كندا

A + A -

بدعوة من هيئة كولكو أدمنتون في التيار الوطني الحر ، أقيم في كنيسة سيدة المعونات المارونية -ادمنتون قداساً عن روح شهداء الجيش اللبناني في 13 تشرين الاول و الأسرى المفقودين .

ترأس القداس الإلهي المونسينيور شارل سعد بحضور منسق هيئة أدمنتون السيد ايلي مرقص و اعضاء من هيئة التيار الوطني الحر و حشد من المؤمنين الذين كان عددهم خمسون شخصاً و ذلك بسبب الاجراءات المتخذة في المدينة بسبب جائحة كورونا.

بعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى الأب سعد عظة أشار فيها الى ان الشهداء كالطوباويون قدموا حياتهم من أجل ابناء وطنهم ، كما اضاف ان لولا شهداء الجيش الذين سقطوا لما بقينا على استقلالنا فجميعهم و من كافة طوائفهم رووا بدمائهم ارزة الوطن .

كما رحب الاب سعد بمنسق هيئة ادمنتون السيد ايلي مرقص و بنائب المنسق السيد جورج حنوش و بجميع اعضاء التيار متمنياً منهم العمل على وصية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و حث الجميع على البقاء على ايمانهم العميق و عدم محاربة الكنيسة مشيراً الى ان هذه الوصية تنبع من قوة و عمق ايمان الرئيس عون بالمسيحية .

كما وجه الأباتي سعد تحية لرئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل خاصة بعد الوعكة الصحية التي المت به جراء فايروس كورونا متمنياً من الله ان يعطيه الصحة و القوة ليعود الى عمله التشريعي.